De onrust over de verspreiding van het coronavirus en toenemende maatregelen zorgen voor veel vragen en onrust onder Nederlanders. Waarom wordt er niet getest als je opeens koorts krijgt, gaat hoesten en (misschien) in de buurt bent geweest bij een patiënt met het Covid-19 virus? En kan je twee keer corona krijgen? Is handen wassen een wondermiddel?