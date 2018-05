Iraakse zanger uit Drenthe verdacht van forse uitkeringsfraude

De man, van wie de naam niet bekend is gemaakt, is volgens hem zelf heel bekend onder de koerdische bevolking van Irak. Maar dat hij geld en giften kreeg voor optredens en het werk voor zijn stichting, daar is volgens de man niets van waar.

Toch is dat precies waar het OM hem van verdenkt. De shows zou hij in Irak, Duitsland en in de Verenigde Staten hebben gegeven. Dat schrijft RTV Drenthe.

Het precieze bedrag dat hij daarvoor kreeg, maakt justitie niet bekend, maar het zou om meer dan een 100.000 euro gaan. De zanger krijgt een uitkering en is daarom verplicht al zijn inkomsten aan te geven bij de gemeente. Dat deed hij volgens justitie en medewerkers van de sociale recherche niet, al vanaf 2010.

Zingen doet hij op hobby-basis, zo bepleitte hij woensdag tijdens de behandeling van zijn zaak.

Wegens tijdgebrek is de zaak uitgesteld, tot wanneer is nog onbekend.