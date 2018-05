Amsterdamse raad wil spoeddebat over HaCarmel-belager

De gemeenteraad is daarover nooit geïnformeerd.

Volgens NRC werd het Meld- en adviespunt Radicalisering van de gemeente vlak voor de aanval op 7 december jl. door een eigen gemeenteambtenaar gewaarschuwd voor de 29-jarige Syrisch-Palestijnse Saleh A., omdat er een vermoeden was dat de man was geradicaliseerd. A. sloeg kort na de melding met een knuppel de ramen in van het Joodse restaurant HaCarmel.

Deradicaliseringstraject

Ondanks de waarschuwing werd besloten de man niet op te nemen in de zogenoemde ‘persoonsgerichte aanpak’, omdat de man volgens de berichtgeving ‘geestelijk in de war was’ en de GGD zich over hem zou moeten ontfermen. Of dat gebeurd is, is niet duidelijk. Intussen volgt A. wel een deradicaliseringstraject, bevestigt A.’s advocaat.

Binnen de Amsterdamse raad, die zich al eerder grote zorgen maakte over het tekortschietende deradicaliseringsbeleid van de stad, wordt verbaasd gereageerd op de kwestie. Eerder is de aanval op HaCarmel in de gemeenteraad besproken, maar toen werd met geen woord gerept over meldingen of radicalisering van de dader, die overigens door het OM alleen vervolgd wordt voor diefstal van een vlag en vernieling en niet voor terreur.

Spoeddebat

„Het is buitengewoon zorgelijk dat Amsterdam de kans had Saleh A. scherp in de gaten te houden, maar cruciale signalen heeft gemist. Daardoor had wellicht veel leed bij HaCarmel kunnen worden voorkomen”, zegt raadslid Marianne Poot van de VVD. Zij heeft samen met CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma een spoeddebat aangevraagd.

Boomsma: „Dit lijkt een bijzonder pijnlijke vergissing die aan lijkt te sluiten bij eerder geconstateerde gebreken in de afdeling Radicalisering en Polarisatie. Wat men zich dient te realiseren is dat het goed mogelijk is dat iemand zowel verward gedrag als radicaal islamitisch gedrag kan vertonen. Het één sluit het ander niet uit. De vraag is ook of dit geen ander licht schijnt op motieven van de daad, niet zijnde alleen vandalisme.”

'Puinzooi'

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie noemt het Amsterdamse beleid een ‘puinzooi’ en vindt de situatie een ‘clusterfaal van ongekende proporties’.

Ze vindt het onbegrijpelijk dat de melding van een ambtenaar „verdwijnt in een poel van soft gedoe, falende ambtenaren en incompetent bestuur”, aldus Nanninga. „Daar is een Joodse ondernemer dan de dupe van, tegen zijn zaak wordt een terreurdaad gepleegd. En dát mag vervolgens bij de rechter weer geen terreur heten, ondanks de signalering van radicalisme. Onze veiligheid is in het geding en we worden voorgelogen.”

’Goed dat er verbeteringen op de afdeling worden doorgevoerd’

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig zegt dat het ‘goed is’ dat er momenteel verbeteringen worden doorgevoerd op de afdeling Radicalisering en Polarisatie. „Ik ben hierover niet geïnformeerd en moest het ook uit de krant lezen. Er worden verbeteringen bij de afdeling doorgevoerd. Het is duidelijk dat daar aandacht moet komen voor juiste inschattingen tussen verward en of radicaal gedrag.”

PvdA’er Marjolein Moorman zegt dat de informatie nieuw voor haar is. „Het is belangrijk dat dit goed wordt uitgezocht.”

Een woordvoerder van tijdelijk burgemeester Van Aartsen zegt dat hij niet op individuele gevallen kan ingaan. „Maar als er een melding wordt gedaan, bekijken we die goed en delen de informatie met politie en OM. Niet elke melding leidt automatisch tot een vervolgactie zoals een opname persoonsgerichte aanpak. Dat hangt af van de melding, maar vooral ook van het onderzoek dat erop volgt door gemeente, politie en OM. Op basis van beschikbare info wordt een afweging gemaakt.”