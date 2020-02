Omgebrachte vrouw in Bunde was 89-jarige bewoonster

Rond 16.40 uur kwam er een melding binnen over een incident in het huis. Ⓒ AS Media

BUNDE - De dode vrouw die vrijdag in een huis aan de Pletsstraat in Bunde (Limburg) werd gevonden, is de 89-jarige bewoonster. Er was al een 48-jarige man aangehouden die vrijdag in het huis was. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van de bewoonster.