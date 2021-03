Collega’s in restaurant ontdekken: wij zijn zussen

Dat melden Amerikaanse media als ABC News, de New York Post en regionale tv-zenders.

Cassandra Madison en Julia Tinetti werken sinds 2013 al samen. Het klikte meteen. Beide vrouwen hebben een tattoo van de Dominicaanse Republiek, en toevallig waren ze allebei ooit geadopteerd door een alleenstaande vrouw.

Ze lijken zelfs op elkaar, maar volgens de Amerikaanse media zouden er fouten in de adoptiepapieren van Tinetti hebben gestaan, waardoor ze nooit hebben gedacht aan het meest onwaarschijnlijke scenario.

Dat kwam toch echt uit: toen de dames een dna-test deden – ze waren inmiddels hartsvriendinnen geworden – bleken ze biologische zussen.

Familie

Ze vinden het geweldig. „We waren net een tweeling, we droegen dezelfde kleren. Ook hebben we een T-shirt gekocht, met daarop: ’Ik ben de grote zus’ en ’Ik ben de kleine zus’”, zegt Tinetti in een TikTok-video.

De vrouwen hebben gedeelde kenmerken. Ⓒ Eigen foto

„We zijn familie, ik ben haar zus. Zelfde moeder. Zelfde vader.”

Gezin van 9

Madison was de eerste die haar biologische vader kon lokaliseren. Toen ze hem en haar zeven zusjes en broertjes ging bezoeken, vroeg ze of het gezin inderdaad wel uit acht kinderen bestond. Na enig aandringen, gaf de vader toe dat er een negende dochtertje was. Die was ook ter adoptie gegeven tijdens „een moeilijke tijd” voor hem en de moeder.

Hoewel op de adoptiepapieren van Tinetti stond dat ze ergens anders vandaan kwam, raakten de twee hartsvriendinnen er steeds meer van overtuigd dat zij weleens het negende zusjes kon zijn. Begin dit jaar nam zij een dna-test af – en inderdaad, volgens die test zijn de twee zussen. „Het is geweldig”, zegt Madison. „Dit soort dingen zie je normaal alleen op tv”, aldus Tinetti. „Echt speciaal. Vooral omdat we al vriendinnen waren. Het betekent alles voor me.”

Het onwaarschijnlijke verhaal verovert de wereld. Ook in Europa wordt erover geschreven. „Wat een ongekend verhaal. Ze werkten sinds 2013 samen!”, reageert een tv-presentator tegen zijn sidekick. „Bloed is dikker dan water”, luidt de reactie, een bekend Engels gezegde.