Dode gevonden in huis in Amsterdam, mogelijk sprake van misdrijf

Ⓒ VLN Nieuws

AMSTERDAM - In een woning op de Vegastraat in Amsterdam-Noord is zondagavond een overleden persoon gevonden. Volgens de politie is het slachtoffer mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Meer informatie wil een politiewoordvoerder niet kwijt.