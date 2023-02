Man op vliegveld Lissabon opgepakt voor dood Amsterdammer (21)

AMSTERDAM - Op het vliegveld in de Portugese hoofdstad Lissabon is maandagmiddag een 25-jarige man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de dood van een 21-jarige Amsterdammer. Agenten vonden in een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord het lichaam van de man, „waarvan duidelijk is dat deze door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven is gekomen”, aldus de politie.