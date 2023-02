Politie: 21-jarige man door ernstig geweld omgebracht in Amsterdamse woning

AMSTERDAM - De dode die zondagavond in een woning in Amsterdam-Noord werd gevonden is een 21-jarige man. De politie werd rond 21.20 uur gealarmeerd. Agenten vonden in de woning aan de Vegastraat het lichaam van de man, „waarvan duidelijk is dat deze door een ernstig geweldsmisdrijf om het leven is gekomen”, aldus de politie maandag.