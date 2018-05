Eerste man (en Nederlander) in cel door ’Russiagate’

Dat schrijft Politico. Van der Zwaan bekende in februari dat hij heeft gelogen tegen de FBI. Hij werd ondervraagd over een rapport dat ooit werd geschreven voor de Oekraïense overheid, en zijn contacten met Rick Gates, een voormalige campagnemedewerker van Donald Trump, die in Oekraïne zou hebben gewerkt voor het lobbybedrijf van Paul Manafort. Die laatste speelt een centrale rol in het ’Russiagate’-onderzoek.

Van der Zwaan, zoon van een Nederlandse vader en Russische moeder, is volgens oud-schoolgenoten racistisch en berucht. „Hij ging bijvoorbeeld naar college, en als iemand op een stoel zat, waarop hij wilde zitten, zei hij gewoon: ’Opzij!’. Als je daar iets van zei, antwoordde hij: jij bent niemand, ik ben Alex van der Zwaan. Ik ben Russisch en ik heb veel connecties. Ik kan met één telefoontje ervoor zorgen dat jij naar huis wordt gestuurd.”