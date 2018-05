Kater wordt erger vanaf 29e

Het is de grote vraag van iedere feestganger: waarom was dat vroeger anders?

De Australische diëtiste Kate Save zegt in Daily Mail dat hormonale veranderingen ervoor zorgen dat je lichaam alcohol anders verteert. Verder neemt de nierfunctie naar mate je ouder wordt af. Ook je lever gaat trager werken, waardoor alcohol minder snel wordt afgebroken.

Naar mate we ouder worden, neemt spiermassa af en vetgehalte flink toe. Die veranderde samenstelling zorgt er ook voor dat we gevoeliger zijn voor een kater. Spieren bevatten meer water waardoor meer alcohol wordt geabsorbeerd. Hoe meer vet, hoe langer de alcohol in je lijf blijft, is de theorie van Kate Save.

Een andere interessante theorie is van alcoholisme onderzoekster Lara Ray. Deze klinisch psychologe van de universiteit van Californië. Zij denkt dat de meeste mensen in de loop der jaren steeds minder gaan drinken. Daardoor neemt je tolerantie voor alcohol af. Een nachtje doorhalen betekent dus meteen een flinke afstraffing de volgende morgen. Een feestbeest heeft dus minder ’last’ dan een verantwoordelijke veertiger die ’af en toe losgaat’, zegt ze tegen de New York Times.

Dit zijn de anti-katertips van de experts:

Slik een pijnstiller voor het naar bed gaan

Slaap eens lekker lang uit

Neem drankjes die tekorten aanvullen

Drink tussen de glazen door veel water

Een vette hap werkt ook!

En als je overgeeft: neem droge toast.

Spoel je kater weg met één alcoholhoudend drankje

Stop met drinken (..)

