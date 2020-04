Nog tienduizend ic-bedden leeg in Duitsland

Of dit ook betekent dat de Bondsrepubliek in geval van nood buurland Nederland zal helpen kon de bewindsman nog niet zeggen. Tot nog toe zijn twee Nederlandse coronapatiënten in Duitse ziekenhuizen opgenomen. Onze oosterburen hebben ook uit het zwaar getroffen Noord-Italië en de Franse Elzas patiënten overgenomen.

In elk geval beschikken de Duitsers over verreweg de grootste capaciteit in Europa: „We hebben 28.000 ic-bedden. Dat aantal moet verdubbeld worden”, aldus CDU-minister Spahn. „Zeker 24.000 van die bedden hebben speciale beademingsapparatuur, waarvan er momenteel 14.000 bezet zijn.”

Operaties verschoven

Spahn: „We hebben 45 procent van onze capaciteit vrij gekregen door niet-dringende operaties te verschuiven.” Duitsland krijgt van medisch bedrijf Bayer verder gratis 600.000 tabletten van een malaria-middel dat tegen longziekten als Covid-19 zou kunnen helpen.

Als iemand met coronavirus besmet raakt, dan kan hij of zij het beste in Duitsland terecht. Op een bevolking van 82 miljoen mensen sterft er ongeveer 1 op de tachtigduizend. In Nederland is dat een op de 12.000 personen, bijna zeven keer meer.