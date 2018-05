Minister: getuigen Kroon moeten pers mijden

Bijleveld vindt het ,,onverstandig'' dat betrokkenen met kennis van de kwestie journalisten te woord staan terwijl het onderzoek nog loopt. Ze verzuchtte nadrukkelijk ,,van harte te hopen dat níemand meer via de pers praat maar rustig het onderzoek zijn werk laat doen''.

De Volkskrant voerde woensdag bronnen bij Defensie op die stellen dat er geen bewijs is gevonden voor de bewering van Kroon dat hij in 2007 in Afghanistan is ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. Het OM onderzoekt of Kroon buiten zijn boekje is gegaan. De defensietop zou er ernstig rekening mee houden dat hij zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.