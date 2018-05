OM wil hogere straf voor frauderende apothekers

Het OM had 2,5 jaar cel en de 8 ton boete geëist voor grootschalige fraude met declaraties. Volgens het OM hebben vader en zoon tussen 2013 en 2016 gefraudeerd en meerdere zorgverzekeraars opgelicht.

De rechtbank achtte bewezen dat bij de tientallen VAL-vestigingen ongeveer 3,6 miljoen valse declaraties waren opgemaakt door een aanpassing van de declaratiesoftware. Maar oplichting is niet bewezen en ook is niet vastgesteld of en hoeveel schade de zorgverzekeraars hebben geleden.

Vader en zoon hebben altijd ontkend dat er doelbewust is gefraudeerd.