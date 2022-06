Dode man gevonden op het Singel in Amsterdam, dader vermoedelijk onder het bloed

Het lichaam werd rond 03:30 uur gevonden aan het begin van de gracht. Een passant alarmeerde de politie omdat hij een persoon onder het bloed zag liggen. Toen de hulpdiensten arriveerden, startten zij de reanimatie. Dit mocht echter niet meer baten. Een hotelgast laten weten dat zij rond middernacht een knal heeft gehoord.

Volgens de politie blijkt uit het onderzoek dat het slachtoffer rond 02.15 uur nog in leven was en in de omgeving van de Korte Nieuwedijk/Spuistraat/Singel/Amsterdam CS heeft gelopen. De politie concludeert dat de man tussen 02.15 uur en 03.30 uur om het leven is gebracht. Ook denkt de politie dat de dader zelf onder het bloed heeft gezeten, gelet op de verwondingen van het slachtoffer.

Er werd een witte tent geplaatst op een plek waar een trap naar een deur beneden lijkt te zijn. Ook is er een boot ingezet om te zien of er spullen in het water zijn gegooid die kunnen worden gelinkt aan het misdrijf. Of de zoektocht iets heeft opgeleverd, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Het onderzoek bij het pand is inmiddels afgerond.

