Lichaam gevonden op het Singel in Amsterdam, politie vermoedt misdrijf

Ⓒ Persbureau UNN

AMSTERDAM - Op het Singel in het centrum van Amsterdam is een dode gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Een woordvoerster kan nog niet zeggen of het gaat om een man of een vrouw.