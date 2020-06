Vrouw vindt verrassend briefje achter behang

Terwijl de vrouw druk bezig was met het oude behang van de muur af te trekken, stuitte ze op de handgeschreven notitie. „Als je ooit deze kamer opnieuw gaat behangen, dan heb je 8 rollen behang nodig. Ik kocht er slechts zes en ik had daar niet genoeg aan. Dat maakt me erg chagrijnig”, zo is er op het briefje te lezen.

Ⓒ Facebook

Er staat ook een datum op, namelijk 21 december 1997. Het stukje tekst is ondertekend met ’Jon’.

Het briefje, dat gedeeld is op Facebook, kan op veel goedkeurig rekenen. „Dit is absoluut briljant”, zo schrijft iemand. „Bedankt voor de hulp Jon, ik hoop dat je er overheen gekomen bent”, aldus iemand anders. Een gebruiker van Facebook had een klein puntje van kritiek: „Wat als de standaardmaten van behang niet meer hetzelfde zijn?”