Rechter wijst claim tegen Staatsloterij af

Over de misleidende reclames van de Staatsloterij woedt al jaren juridische strijd. De Hoge Raad heeft in 2015 bekrachtigd dat de loterij zich tussen 2000 en 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleidende boodschappen over winstkansen en prijzengeld. Zo vertelde de loterij niet dat prijzen op onverkochte lotnummers konden vallen en zodoende niet uitgekeerd hoefden te worden.

Als goedmaker organiseerde de loterij vorig jaar een bijzondere trekking. Mensen die daaraan deelnamen, moesten akkoord gaan met een verklaring waarin stond dat ze zouden afzien van verdere juridische stappen. Meerdere mensen besloten niet mee te doen en toch te gaan procederen.

De deelnemer die naar de Limburgse rechtbank stapte, eiste zijn volledige inleg van 2000 tot en met 2008 terug, minus prijzengeld dat hij had gewonnen.