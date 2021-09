Woede om traagheid kabinet bij beantwoording Kamervragen over Afghanistan: ’Een wanprestatie van formaat’

Het is de tweede keer in korte tijd dat informatie over dit onderwerp zo laat verstrekt wordt. Ook het vorige belangrijke document over Afghanistan - een feitenrelaas van de drie departementen van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie, werd tegen beloftes in pas ergens in de vroege uurtjes aangeleverd. Kamerleden komen daardoor in het nauw met de voorbereiding op debatten.

„Echt schandalig”, fulmineert PvdA-Kamerlid Kati Piri. Het kersverse Kamerlid kijkt met verbazing naar hoe normaal het in Den Haag wordt gevonden dat de beantwoording van prangende vragen wordt getraineerd, en vroeg Kamervoorzitter Vera Bergkamp dinsdagmiddag al het kabinet met spoed te vragen om de beantwoording. Zonder succes, want dinsdagavond laat is er nog altijd geen spoor van te bekennen. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt niet precies te weten wanneer de beantwoording binnenkomt. „We hopen vanavond nog.”

’Wanprestatie van formaat’

Ook Derk Boswijk (CDA) en Jasper van Dijk (SP) zijn niet te spreken over de gang van zaken. Van Dijk spreekt van „wederom een wanprestatie van formaat.” „Ik ga zo maar naar bed, want ik moet om 6 uur ’s ochtends op voor een werkbezoek”, laat Boswijk rond 10 uur ’s avonds weten. „Daarna moet ik direct door naar Den Haag, dus heb praktisch geen tijd om de documenten serieus te bestuderen. Dit slaat nergens op.”

Ook GL-Kamerlid Laura Bromet doet de oogjes toe. „Ik ga slapen. Uitgerust het debat over Afghanistan in is ook wat waard. Heel benieuwd of de Kamervragen morgenochtend beantwoord zijn. Dromen over sancties”, schertst ze op Twitter.

„De vragen zijn nog steeds niet beantwoord door Rutte en Kaag”, klaagt ook DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu dinsdagavond. „Wij worden wel geacht meer dan 200 pagina’s te lezen om goed voorbereid te zijn”, aldus Tunahan Kuzu (DENK). „Een normale werkgever had ze allang ontslagen.” Wybren van Haga van de Groep-Van Haga vindt het ’werkelijk schandalig’. „Maar het is helaas typerend voor dit kabinet.”