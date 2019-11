’Chinese spion’ geeft dekmantel op en vraagt asiel in Australië

Demonstranten in Hongkong. Ⓒ REUTERS

MELBOURNE - In Australië heeft een man die beweert een Chinese spion te zijn, asiel aangevraagd. Volgens Australische media heeft Wang „William” Liqiang de autoriteiten informatie gegeven over Chinese operaties in Hongkong, Taiwan en Australië. Hij zegt dat hij persoonlijk betrokken was bij spionagewerkzaamheden.