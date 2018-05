Gegeven politiewagens ruim half jaar na Irma al total loss

Vijf auto’s zijn in acht maanden tijd dusdanig kapotgegaan, dat ze niet meer rijden en hun onderdelen worden gebruikt om tien resterende auto’s draaiende te houden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk.

’Slechts 15 stuks aangekomen’

Met de verklaring van De Weever hangt er een minstens zo groot vraagteken boven het lot van drie andere politiewagens. In september vertrok marineschip Zr. Ms. Karel Doorman namelijk met 18 politieauto’s aan boord in de richting van de verwoeste eilanden in het Caribisch gebied. Daarvan zijn er volgens de De Weever slechts 15 aangekomen.

Orkaan Irma trof Sint-Maarten op 6 september vorig jaar. De storm zorgde voor grootschalige vernielingen op het eiland. Gebouwen werden uiteengereten, voorzieningen vernield. Al tijdens de storm werd volgens getuigen geplunderd.

Toen de orkaan was gepasseerd, vroeg de politiemacht van Sint-Maarten om een vloot politievoertuigen om de orde te kunnen handhaven en de zichtbaarheid van de agenten te vergroten. Begin oktober kwamen de wagens aan, samen met een hele vracht aan andere hulpgoederen.

Volgens een parlementslid van Sint-Maarten waren de wagens echter afdankertjes. Christophe Emanuel zegt volgens The Daily Herald dat hij heeft begrepen dat de auto’s onbruikbaar waren verklaard in Nederland, maar desondanks naar het eiland zijn verscheept.