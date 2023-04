Tijdens paasweekend grote drukte verwacht op de weg

Donderdag kan er volgens RWS al vroeg file ontstaan, net nadat de scholen uit zijn, omdat mensen dan eropuit trekken. Bovendien gaat het waarschijnlijk regenen en is de donderdagavondspits sowieso al de drukste van de week.

Het hele paasweekend blijft het druk, vooral op tweede paasdag. Veel mensen kiezen dan voor een dagbesteding buiten de deur, zoals het bos, een attractiepark, het strand, of een woonwarenhuis.

De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. Drukke wegen zijn de A1 Amsterdam-Apeldoorn, de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en de wegen rond Arnhem en Nijmegen.

RWS benadrukt dat reizigers die vanuit Rotterdam richting het zuiden rijden rekening moeten houden met de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Die duurt van vrijdag 22.00 uur tot dinsdag 05.00 uur. Weggebruikers worden omgeleid.

De dinsdagochtendspits na Pasen verliep de afgelopen jaren heel druk en dit jaar zal dat vermoedelijk niet anders zijn, aldus de ANWB.