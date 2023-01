Haagse ’horrorpollers’ alweer omlaag na nieuwe ongelukken

Het is nog niet bekend hoelang de palen nu in de grond blijven, laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten na een bericht van de regionale zender Omroep West. „Het zal naar verwachting niet voor enkele dagen zijn, maar voor langere tijd.”

Maatregelen niet voldoende

De twee verkeerspalen staan in de Escamplaan bij het HagaZiekenhuis. Ze werden in juni 2021 in gebruik genomen. De palen staan normaal gesproken omhoog en zakken als er een lijnbus, een ambulance of een ander hulpvoertuig nadert, want die mogen wel over de busbaan erachter. In de afgelopen twee jaar zijn meer dan vijftig auto’s, busjes, scooters en motoren tegen de obstakels gebotst. Rond de pollers waren al felgele verkeersborden geplaatst, er waren lijnen en pijlen op de weg aangebracht en de gemeente had verkeersregelaars ingezet. Vorige maand werd het wegdek ook groen geverfd en kwamen er vluchtheuvels, maar voor de bestuurders bleek dat allemaal niet voldoende om botsingen te voorkomen.

In oktober stond de teller op 45 ongelukken. Ⓒ ANP / VRPress

Camera’s

Den Haag denkt na over andere manieren om het verkeer op de weg te controleren. Zo komen er misschien bewakingscamera’s. Dan krijgen mensen een bekeuring als ze over de busbaan rijden, maar blijft een botsing ze bespaard. „Omdat er niet snel nog meer maatregelen genomen kunnen worden, zijn de pollers voorlopig naar beneden gegaan. Dat neemt niet weg dat het nog steeds verboden is om over die weg te rijden als automobilist”, aldus de gemeente.