Limburgse Chris moet huis als stinkende modderpoel achterlaten: ’Hopelijk voor kerst weer thuis’

„Ik hoop thuis de kerstboom op te kunnen zetten”, zegt Chris Coemans uit Valkenburg. De alleenstaande vrouw is een van de slachtoffers van de watersnood die nog maanden hun huis niet in kunnen. „Alles is nat en stinkt enorm. En het was nog vervuild water ook. Dat is er nog lang niet uit.”