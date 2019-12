Volle tank weer 50 cent duurder

Automobilisten betalen onder de streep ruim een halve euro meer voor een volle tank benzine.

De afgelopen tien jaar zijn benzine en diesel acht cent per jaar duurder geworden door belastingverhogingen.

De accijns op benzine Euro95 E10 stijgt met meer dan 1 cent per liter (0,0126 euro p/l) en diesel meer dan een halve cent per liter (0,00793 euro p/l). In het geval van LPG wordt het bedrag per liter verhoogd met iets meer dan een kwart cent per liter (0,00298 euro p/l).

Inclusief de BTW op de verhoogde accijns stijgt een tankbeurt volgens UnitedConsumers met zestig cent. Dieselrijders zijn 38 cent duurder uit en automobilisten met LPG komen uit op 14 cent extra.

De accijns stijgen elk jaar weer een klein beetje. Over tien jaar gat het om eem flink bedrag per liter. Ⓒ UnitedConsumers