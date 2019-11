Bodycam voor alle stadswachten in Rotterdam

Wethouder Wijbenga geeft alle stadswachten een bodycam. Ⓒ Fred Libochant

Rotterdam - Alle stadswachten in Rotterdam worden uitgerust met een bodycam. Volgend jaar lopen rond de vierhonderd gemeentelijke handhavers die werkzaam zijn in de publieke ruimte met zo’n filmapparaat op de borst. Rotterdam is de eerste grote stad in Nederland die de stadswachten uitrust met een bodycam.