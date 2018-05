Berlijn draagt terreurverdachte over aan Tunis

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ Archief Telegraaf

WIESBADEN - Duitsland heeft woensdag een Tunesische terreurverdachte uitgewezen en overgedragen aan de Tunesische autoriteiten. Haikel S. wordt er onder meer van verdacht dat hij betrokken was bij de bloedige aanslag op het Bardo Museum in Tunis in maart 2015 waardoor 21 toeristen om het leven kwamen.