Oekraïense Nationale Garde daagt Twitteraars uit: ’Vind de sniper’

Soms kan je in een oorlog je kaarten tegen de borst houden. ’Maak de vijand niet wijzer dan hij is’, is dan de gedachte. Maar soms kan een inkijkje in je vaardigheden juist ook wel afschrikkend werken. Dat laatste zal de gedachte geweest zijn van het social media team van de Oekraïense Nationale Garde.

Deze week plaatste het Twitter-account van de organisatie een drietal afbeelding online van een ogenschijnlijk leeg en sereen besneeuwd bos. Maar niets blijkt minder waar. In het bos liggen scherpschutters verborgen. Aan de Twitteraars de uitdaging om ze te vinden.

Probeer het hieronder zelf:

De leuke ’oefening’ voor het Twitter-publiek zal ongetwijfeld een serieuze ondertoon hebben richting de vijand van de Oekraïners: „ook al zie je ons niet, we zijn er wel”.