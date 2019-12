Stel schrikt: ’inbreker’ blijkt robotstofzuiger

Thomas Milam, de man des huizes, schrijft in zijn bericht over het optreden van de politie van Forsyth County. De Amerikaan was gewapend en bereid zijn militaire training in te zetten als er inderdaad een inbreker was, zo schrijft hij daarbij.

Niet lang nadat het alarmnummer was gebeld kwamen agenten ter plaatse. Terwijl het echtpaar op hun slaapkamer bleef doorzochten agenten de woning. Na enige tijd werd meneer Milam erbij geroepen en vroeg één van de agenten: „Is deze Roomba van jullie?” Het stel had de stofzuiger net nieuw.

Thomas Milam schrijft op Facebook dat ze het gênant vonden, maar ze kunnen er gelukkig ook om lachen. Ze hebben de stofzuiger ’Harry’ genoemd, naar één van de inbrekers uit Home Alone 2.