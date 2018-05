Rook uit oververhit mobieltje: KLM maakt tussenlanding

Toen de rook ontstond besloot de piloot geen risico te nemen en week uit naar de dichtstbijzijnde landingsbaan in de Thaise badplaats. Volgens de KLM zijn de bemanning en de passagiers niet in gevaar geweest. Door het ongemak liep de vlucht een vertraging op van 18 uur. Passagiers en bemanning werden ondergebracht in hotels in Phuket.

