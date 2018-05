Familie Hawking verloot kaartjes bijzetting

De as van Hawking wordt volgende maand bijgezet in de beroemde Westminster Abbey in Londen. Hij vindt daar zijn laatste rustplaats tussen Charles Darwin en Isaac Newton. Toen Hawking de Lucasische leerstoel voor Wiskunde op de universiteit van Cambridge kreeg, trad hij in Newtons voetsporen.

De toegang tot de ceremonie in Westminster Abbey op 15 juni is voor degenen die een kaartje bemachtigen gratis.