Deze virtuele influencer heeft duizend keer meer volgers dan jij

Ruim 1.100.000 volgers heeft ze: Lil Miquela, een 19-jarig Braziliaans Amerikaans model. Of naja, model: ze is niet echt. Haar ’foto’s’ worden gemaakt met AI-technieken: op de computer, dus. Dat doet het bedrijf Brud en de creaties zijn zó echt, dat ze niet te onderscheiden is van een echt model.

Haar volgers moeten nog even wennen aan de virtuele influencer. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat Lil Miquela een robot is. „Waarom lig je in bed?”, vraagt een man zich af. „Je bent een robot, jij hoeft niet te slapen!”

"Jeetje, wat ben je mooi"

Ook schrijven veel volgers reacties naar Lil Miquela alsof het een

"Jeetje, wat ben je mooi"

echte vrouw is. „Jeetje, wat ben je mooi”, schrijft een fan. „Ik wou dat ik er uitzag als jij!”, reageert een ander jaloers.

Die verwarring is niet zo verrassend. Het is juist de bedoeling dat Lil Miquela zo veel mogelijk op een echt mens lijkt. Wie haar een tijdje volgt, komt erachter dat ze behalve dure kleding en lucratieve schnabbels ook emoties en overtuigingen heeft. Zo komt ze op de LGBT-gemeenschap en maakt ze zich sterk voor de Black Lives Matter-beweging.

"Je bent een robot, jij hoeft toch niet te slapen?"

Zelfs voor een eigen single (Not Mine) of het overnemen van het account van Prada draait Lil Miquela haar

"Je bent een robot, jij hoeft toch niet te slapen?"

Benieuwd wie de populairste influencers in Nederland zijn? Bekijk de actuele ’influencer engagement index’.

hand niet om. Intussen heeft de geanimeerde influencer al zoveel volgers dat er ongetwijfeld goud geld verdiend wordt aan deals met adverteerders. Wie weet volgen we in de toekomst niet meer Nikki Tutorials, Negin Mirsalehi of Romee Strijd, maar hun virtuele vrienden...