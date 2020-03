Noodkreet arts Italië: ’Uitgeput personeel moet tsunami overwinnen’

De Italiaanse tv-zender Piazzapulita en het internationale persbureau Reuters verpreidden foto’s van patiënten in een ziekenhuis in de stad Cremona (Noord-Italië).

Veel van de patiënten liggen met hun gezicht naar beneden. De buikligging zou bij sommige coronapatiënten voor enige verlichting van de klachten zorgen. Artsen in beschermende pakken bekommeren zich om de zieken.

Noodkreet

Dokter Daniele Macchini van het Humanitas Gavazzeni-ziekenhuis in Bergamo, die de strijd tegen Covid-19 vergelijkt met een oorlog, hoopt dat de beelden aanzetten tot nadenken. Hij deelde zijn aangrijpende ervaringen met corona op Facebook en werd breed uitgemeten in Italiaanse media.

„Het is niet de bedoeling om mensen paniek aan te jagen, maar we moeten beseffen dat de bedreiging echt is. Ik ben anders bang dat de boodschap niet goed overkomt”, aldus Macchini.

Macchini gruwelt ervan dat corona wordt weggezet als een ’gewoon’ griepje. „Er vindt een epidemiologische ramp plaats. De situatie is op z’n zachtst gezegd dramatisch.” Het land heeft onvoldoende plekken op de intensive care om alle patiënten op te vangen.

Volgens Macchini moet het medisch personeel ’een tsunami overwinnen’. De arts zegt dat veel artsen en verpleegkundigen met oververmoeidheid kampen. Velen hebben hun familie al dagen niet gezien, uit vrees hun geliefden te besmetten. Ondanks alle protocollen is dat volgens Macchini al gebeurd. Hij roept landgenoten op om weg te blijven uit theater, musea en sportscholen. „Probeer te denken aan de oude mensen die je zou kunnen infecteren.”