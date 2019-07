Ov-chipkaart nadert einde

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) wil met de nieuwe manier van afrekenen vooral veel gemak bieden aan reizigers, maar het gaat ook goedkoper worden voor vervoerders. De D66-bewindsvrouw stelt dat de huidige ov-chipkaart „een duur systeem is waarvan de technische ondersteuning in de toekomst onzeker is.”

Bovendien is het weinig flexibel. Een eerdere proef met betalen met een mobieltje mislukte jammerlijk. Met een ’eigentijds betaalsysteem’ wil Van Veldhoven het mogelijk maken om ook af te rekenen voor bijvoorbeeld parkeren, ov-fietsen, deelauto’s en (water)taxi’s.

„In plaats van het reissaldo op de ov-chipkaart wordt het saldo bijgehouden op een persoonlijk account waar de reiziger aangeeft welke betaalwijze gebruikt wordt, bijvoorbeeld de bankpas of een mobiele telefoon”, legt de staatssecretaris uit. „De reiziger heeft deze betaalwijzen vaak al op zak en hoeft er dus geen speciale ov-kaart voor aan te schaffen. Uiteraard blijft anoniem reizen, zonder account ook mogelijk.”

Over de toekomst van betalen in het openbaar vervoer wordt al jaren gesproken. Van Veldhoven streeft nu naar een landelijke introductie van nieuwe betaalwijzen uiterlijk in 2021. Voor het allemaal zo ver is moeten er nog wat hobbels worden genomen. Zo moeten de vervoerders het met elkaar eens worden over het delen van informatie en inkomsten.

Bovendien stelt de D66-bewindsvrouw dat het systeem van de ov-chipkaart pas kan worden uitgezet als de nieuwe betaalwijzen goed werken. Als dat allemaal gelukt is verdwijnt in 2023 de ov-chipkaart zoals we dat nu kennen. De kaart werd aan het begin van dit millennium in stapjes geïntroduceerd als opvolger van het klassieke papieren treinkaartje en de Nationale Strippenkaart.