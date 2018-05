Veelbelovend: helpt dit ’oude’ medicijn tegen kaalheid?

Het medicijn, dat bekendstaat als WAY-316606, wordt al jaren veel gebruikt om osteoporose te bestrijden, maar in het laboratorium blijkt een nieuwe eigenschap. Wanneer het middel in aanraking komt met haarzakjes, wordt een bepaalde eiwit gestimuleerd, dat de haargroei activeert.

Uiteindelijk blijkt dat de haarzakjes een stuk actiever worden. Hetzelfde eiwit speelt ook een rol bij kaalheid. „Dit is een zeer interessante studie”, bevestigt een woordvoerder van de British Association of Dermatologists.

„Dat dit nieuwe middel, dat nooit eerder in verband werd gebracht met haarverlies, de haargroei duidelijk stimuleert, is spannend. Het kan zomaar, op een dag, een groot verschil maken voor mensen die aan kaalheid lijden”, vertelt hoofdonderzoeker Nathan Hawkshaw van de Universiteit van Manchester tegen The Independent.

Toch is een daadwerkelijke doorbraak nog niet aanstaande. „Er moet meer onderzoek worden gedaan voordat dit kan worden gebruikt bij mensen met kaalheid”, vertelt een woordvoerder van de Association of Dermatologists, terwijl de onderzoekers zich in soortgelijke bewoordingen uitlieten. „Klinisch onderzoek is nodig om te kijken of het daadwerkelijk effectief en veilig is.”