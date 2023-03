Premium Het beste van De Telegraaf

Hoteliers kunnen los bij grote hotelbeurs in RAI Amsterdam: ’Robot als kamermeisje’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Jessica (l) en Matanja (zusje & ik acts) op de Independent Hotel Show Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Aan menig kamer is het amper af te zien, maar er komt heel wat kijken bij hotelinrichting. Zóveel zelfs dat in de RAI Amsterdam een complete beurs is ingericht waar hoteliers een hip interieur bijeen kunnen shoppen. Daarin mogen een kerstboom van aardappelzetmeel en een robot als kamermeisje niet ontbreken.