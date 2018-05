Keileggers legden vaker paal, tak of fiets op de weg

„We wilden kattenkwaad uithalen door een kei op de weg te leggen, waardoor automobilisten moesten stoppen. Bij het wegrennen hoorden we een klap”, vertelt Zev M. volgens Omroep Brabant in de rechtbank. Daarna huilend: „Ik heb er spijt van.”

Ze deden het vaker, de jongens van 17, 18 en 19 die als verdachte gelden in de zaak: paaltjes, takken of een fiets op de weg leggen, zodat automobilisten moeten stoppen. Afgelopen zomer ging dat helemaal mis. Toen botste de auto van Habraken in Schijndel middenin de nacht op een kei, waardoor ze een klapband kreeg en tegen een boom knalde. Het incident had grote impact op Habraken en haar vriend Stephan Visser, vooral omdat ze zich zorgen maakten om de baby. „Gelukkig kregen we al snel door dat die nog leefde. We hoorden echter pas in de twintigste week dat het kindje helemaal gezond was”, vertelde Visser eerder tegen De Telegraaf.

Tegen M. werd woensdag twintig maanden jeugddetentie geëist, waarvan vier voorwaardelijk. De oudste verdachte gaf aan dat hij niet zelf de kei op de weg had gelegd. Zijn twee destijds minderjarige medeverdachten (toen 16 en 17) zouden dat hebben gedaan, terwijl hij stond te plassen, vertelde hij de rechter. Die twee zeiden bij de politie echter ook dat niet zij de kei op de weg legden, maar de anderen.

Habraken liep ook een incomplete dwarslaesie op. Ze is meerdere keren geopereerd tijdens de zwangerschap. „Dit had nooit mogen gebeuren. Ik hoop echt dat ze volledig geneest”, zei verdachte M. in de rechtbank.

Habraken is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In de rechtbank legde ze een emotionele verklaring af: het excuus van de jongens komt voor haar te laat. Nog steeds moet ze revalideren, en zit ze aan de pijnstillers. „Ik zie andere moeders achter een kinderwagen lopen, maar dat kan ik niet. En dat allemaal door het moordwapen dat de jongens op de weg legden en het zolang hebben verzwegen. Ons gezinnetje zal door deze wandaad heel anders zijn dan gedacht.”