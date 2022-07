Omtzigt en Van der Plas willen dat Kamer terugkeert van reces voor een stikstofdebat

De debataanvraag door Omtzigt en Van der Plas wordt gesteund door oppositiepartijen PVV, SP, JA21, SGP en de fractie Van Haga. Als ook een coalitiepartij groen licht geeft, keert de Kamer in de week van 15 augustus terug van reces om over de stikstofaanpak te debatteren.

Aanleiding voor de debataanvraag zijn 260 pagina’s aan documenten die het ministerie van Financiën vorige week openbaar heeft gemaakt. De stukken leggen een langlopend conflict over de stikstofaanpak bloot tussen Financiën en het ministerie van Landbouw. Als het aan Financiën ligt, worden alleen boeren uitgekocht die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden.

Dat is een goedkopere aanpak dan waar het kabinet nu voor heeft gekozen: de coalitie trekt ruim 24 miljard euro uit om boeren in het hele land uit te kopen – met zo min mogelijk dwang – of hun bedrijven te innoveren zodat ze minder stikstof uitstoten. Het kabinet reserveert daarbij ook geld om boeren perspectief te bieden, bijvoorbeeld door subsidies voor natuurbeheer te geven. Dit is de voorkeursaanpak van het ministerie van Landbouw, en dus van de coalitie.

Maar volgens Financiën leidt die aanpak ertoe dat 11.200 boerenbedrijven moeten stoppen en nog eens 17.600 veehouders (van de 40.000 tot 50.000 boeren in Nederland) hun veestapel fors zullen moeten inkrimpen, met een derde tot bijna de helft. Bij de ’Financiën-aanpak’ merken minder boeren de gevolgen: dan moeten wel 11.200 boeren stoppen, maar hoeven slechts 200 veehouders in te krimpen. „Waarom kreeg de Kamer deze berekeningen niet?”, wil Kamerlid Omtzigt weten.

Vragen over strengheid stikstofdoelen

Hij en Van der Plas vragen zich ook af de stikstofdoelen voor de veehouderij niet veel te streng zijn. Het kabinet wil dat de landbouw de uitstoot tot 2030 met 39 kiloton verlaagt. Maar volgens ambtenaren van Financiën kunnen de natuurdoelen ook worden gehaald met 30 kiloton reductie. Het kabinet lijkt bewust ’hoog in te zetten’, om de doelen later eventueel nog naar beneden bij te stellen. Volgens de ambtenaren van Financiën is 24 miljard euro niet genoeg om de huidige aanpak van de grond te krijgen.

Saillant is dat minister Sigrid Kaag (Financiën) begin deze maand nog tegen De Telegraaf zei dat zij niet op de hoogte was van berekeningen waaruit zou blijken dat boeren hun stikstofuitstoot mogelijk minder hoeven te verlagen dan gedacht. Maar de geopenbaarde stukken van vorige week tonen aan dat de berekeningen zelfs werden besproken in overleggen met ambtenaren en bewindspersonen van andere ministeries.