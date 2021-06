Trump heft ’communicatieplatform’ op zijn website op

Het was slechts een hulpmiddel naast de grotere inspanningen waar Trump en zijn team mee bezig zijn, liet Trumps adviseur Jason Miller weten aan nieuwszender CNBC. Hij wilde hier overigens verder niet op ingaan.

Na de bestorming van het Capitool in januari door aanhangers van de toenmalige president werd Trump verbannen van onder meer Twitter, Facebook en YouTube omdat hij aanvallers had opgehitst. Het idee was dat gebruikers op het ’communicatieplatform’ genaamd ’From the Desk of Donald J. Trump’ zijn berichten, foto’s en video’s door zouden posten op Twitter en Facebook. Een reactie achterlaten of in discussie gaan kon niet. Trump heeft eerder gezinspeeld op het creëren van een eigen socialemediaplatform.