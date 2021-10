Vertrek GL-Kamerlid Snels moet flinke dreun zijn voor Klaver

Binnenland

GL-Kamerlid Snels stopt om links blok met PvdA: ’Kiezersbedrog’

GL-Kamerlid Bart Snels stapt op. In een uitgebreide brief laat hij weten dat de linkse samenwerking met de PvdA voor hem de druppel is, en schetst hij hoe hij de laatste tijd met groeiend ongemak zijn functie uitoefende.