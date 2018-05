Enkelband voor terreurverdachte Mohamed A. uit Geleen

Openbaar Ministerie (OM) en verdediging verschilden woensdag met elkaar van mening over het doel van de Limburgse stichting Baby Care, waarvoor de verdachte actief was. Volgens de verdediging haalde de stichting geld op om in oorlogsgebied in Syrië mensen in nood te helpen. Maar volgens het OM werd het geld gebruikt voor het financieren van terrorisme.

A. is bestuurslid van de Al Houda Moskee in Geleen. Baby Care werd vanuit de moskee opgezet. A. en een inmiddels vrijgelaten medeverdachte werden gearresteerd na invallen in de moskee in februari 2017. Het OM verdenkt A. van deelname aan een terroristische organisatie en het financieren ervan, evenals witwassen.

