Biertje? Na de Bob nu ook ’de Cor’

NISSEWAARD - Wie is de Bob? Die vraag is na jaren nu volledig ingeburgerd en wordt, eenmaal gesteld, meestal gevolgd door een korte stilte waarbij veler ogen naar de grond zijn gericht. Schoorvoetend meldt zich dan een ’vrijwilliger’. Tijdens de pandemie is er nu ook ’de Cor’.