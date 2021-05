IND geeft bijna 50.000 vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit

Migranten met een geldige verblijfsvergunning mogen na vijf jaar Nederlander worden. Daarvoor moeten ze een aanvraag bij de gemeente doen, die door de IND wordt getoetst. Voor sommige groepen is deze periode twee jaar korter. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een buitenlandse huwelijkspartner hebben.

In 2020 werd 96 procent van de aanvragen door de IND goedgekeurd. Daarmee viel het aantal bijna twee keer hoger uit dan het jaar ervoor. In 2019 werden er slechts 26.000 naturalisatieverzoeken geaccepteerd, terwijl in 2018 ruim 21.000 vreemdelingen een Nederlands paspoort mochten ophalen.

De groei aan aanvragen is het directe gevolg van de migratiecrisis van 2015. In dat jaar klopte bijna 60.000 asielzoekers aan voor bescherming in Nederland. De grootste groep vreemdelingen kwam dat jaar uit Syrië.

Ook bij de naturalisatieverzoeken in 2020 komen Syriërs als grootste groep naar voren, gevolgd door mensen uit Eritrea. Op de derde plek staan personen die staatloos zijn. Het gaat dan om mensen die door hun thuisland niet als onderdaan worden erkend.

Overigens moesten in 2020 ook voor het eerst Britten een verblijfsvergunning aanvragen. Dat was nodig nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie was gestapt. In totaal ging het om ruim 34.000 personen. Hiervan heeft volgens de IND 99 procent een verblijfsdocument gekregen. Daarmee kan ook deze groep de komende jaren een gooi naar het Nederlanderschap doen.