Alles op alles om Britse toestanden te voorkomen: voor het virus is het een wedstrijd

Osterhaus voorziet dat een zwart scenario zoals in Engeland zich wel kan voordoen in Nederland. Ⓒ HH

Met de inktzwarte coronatoestand in Engeland lopen ook in Nederland de zorgen op. Maatregelen als het verlengen van de lockdown en het volledig testen van de gemeente Lansingerland moeten de verspreiding van het virus, en speciaal de besmettelijker Britse variant, vertragen. De vraag is: is het genoeg, en is het op tijd?