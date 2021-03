Arib vraagt oud-verkenners om tekst en uitleg

De Kamer wil een debat met de oud-verkenners om duidelijkheid te krijgen over de aantekeningen die Ollongren door een fotoblunder met de buitenwereld heeft gedeeld. Op het ’achtergronddocument’ staat onder andere de geruchtmakende tekst ’positie Omtzigt, functie elders’ en de suggestie dat de linkse partijen ’elkaar niet vasthouden’ in de formatie.

De formatiebesprekingen in de Stadhouderskamer zijn geheim. Dat er nu een document zichtbaar is geworden waar iets staat over het gekozen CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is uiterst pikant. Meerdere politieke partijen zien het als een regelrecht schandaal dat er in de verkenning wordt gesproken over gekozen individuele volksvertegenwoordigers.

Wie zit er achter de notities van oud-verkenner Kajsa Ollongren? Dat bespreekt politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren:

Roep om duidelijkheid

In een brief doet Arib „een beroep” op Jorritsma en Ollongren om beschikbaar te zijn voor „het verschaffen van inlichtingen” tijdens een debat. De Kamervoorzitter gaat in de brief ook in op de aantekeningen zelf: „Inmiddels is ook duidelijk dat de genoemde aantekeningen - wat de status ook moge zijn - politiek en maatschappelijk vragen hebben opgeroepen, onder andere omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger van de Tweede Kamer met naam en toenaam in voorkomt.”

De Kamervoorzitter wil daarnaast ’op korte termijn’ een verslag. Richting Jorritsma en Ollongren geeft ze aan wat ze verwacht: „Over de wijze waarop u uw opdracht hebt opgevat en uitgevoerd en over de inzichten tot welke u op basis daarvan bent gekomen.” Het duo heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor tekst en uitleg.

Aan de Tweede Kamer is nog steeds geen officiële verklaring gegeven over de status van het document. VVD-leider Mark Rutte stelt dat het niet uit hun koker komt. Hij stelde ook namens D66-leider Sigrid Kaag te spreken. Waar het dan wel vandaan komt, is nog volstrekt onduidelijk.

Rond Ollongren speelt nog wel dat ze voorlopig in isolatie moet blijven omdat ze positief getest is op corona. Uit navraag bij het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat Ollongren in overleg met de GGD na vijf dagen zonder klachten na haar positieve test weer naar buiten mag. In dat geval zou ze volgende week bij een debat kunnen zijn.