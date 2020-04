’Link vermist duo met pleegzoon Desi Bouterse’

In Suriname onderschepte cocaïne wordt door de politie verbrand. Ⓒ REUTERS

Rotterdam - Het rechercheteam in Rotterdam dat de verdwijning van Romeo Donk en Roy Hari in september onderzoekt, kijkt naar een mogelijke link tussen de verdwijning en een aangifte tegen pleegzoon Romano Meriba van Desi Bouterse. Het duo verdween na een ruzie over een partij cocaïne.