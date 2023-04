’Extreem gevaarlijke’ rook trekt over Hamburg door brand: stad verduisterd

De brand brak uit in de wijk Rothenburgsort, in het oostelijke havengebied van Hamburg. Mogelijk zitten er chemicaliën in de rook. De brandweer is nog aan het blussen. Wat de oorzaak is en wat er precies opgeslagen lag in de gebouwen, is nog niet duidelijk. Het zou gaan om twee warenhuizen.

De brandweer omschrijft het vuur en de rookontwikkeling in een officiële waarschuwing als „extreem gevaarlijk.” Bewoners in een groot gebied in het noordoosten van Hamburg worden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en uit de rook te blijven.