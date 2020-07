Vrouw valt van balkon na nachtmerrie en breekt haar rug

Volgens Daily Mail was het de laatste avond van hun vakantie toen het mis ging. Rond vier uur ’s nachts werd haar verloofde John Lloyd wakker en kon hij haar niet vinden. Opeens hoorde hij iemand buiten kermen van de pijn, het bleek Coral te zijn. De vrouw was zo’n 18 meter naar beneden gevallen.

„Ze heeft ’s nachts wel eens last van nachtmerries, dus dit is gewoon een heel verschrikkelijk ongeluk”, zo vertelt John. „Ik werd wakker omdat ik naar het toilet moest toen ik Coral hoorde schreeuwen. Ze is naar beneden gevallen na een nare droom. Het is echt heel erg.”

Naast een gebroken rug, heeft Coral ook haar heupen gebroken. Voorlopig moeten ze op het eiland blijven zodat de vrouw kan herstellen. Vrienden hebben geld ingezameld om hen een hart onder de riem te steken. „Het geld zorgt ervoor dat familie ons kan opzoeken, maar ook dat we op een gegeven moment weer naar huis kunnen.”