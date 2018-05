Poetin en Netanyahu genieten van leger

Vladimir Poetin, Aleksandar Vucic (de president van Servië) en premier Benjamin Netanyahu van Israël. Ⓒ AFP

MOSKOU - De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag in Moskou de traditionele militaire parade afgenomen waarmee de zege van het Sovjetleger over nazi-Duitsland wordt gevierd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu was als gast bij de ceremonie aanwezig.