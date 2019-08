ANALYSE - Reiziger gestraft bij Schipholstoringen

De oorzaak houdt men onder de pet. Tenslotte is er een knop ingedrukt of een systeem opgestart op om de brandstofvoorziening weer op gang te krijgen. Zelfs deze informatie wordt niet gedeeld.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er voor hen geen rol is. Opmerkelijk, want de Staat heeft een meerderheidsbeland in de luchthaven. Twee storingen in korte tijd zou het ministerie juist wakker moeten schudden, want tenslotte is dit niet wat Schiphol aan haar klanten belooft.

Het is de zoveelste aanslag op de reputatie van het visitekaartje van Nederland, dat de prijs momenteel betaalt voor achterstallige investeringen en het buiten de deur zetten van expertise. Garanties ten aanzien van een stabiele operatie zijn papieren tijgers, want stellen niets voor als het misgaat. En dat is vaak, want de afgelopen anderhalf jaar waren er grote storingen aan het computersysteem, aan de bagagesystemen en recent dus ook aan de brandstoftoevoer.

Belangrijke betrokkenen, zoals Schiphol, ministerie, AFS en KLM, wijzen bij deze storing naar elkaar en verschuilen zich achter de externe adviseurs van TNO, die pas over een paar maanden openheid van zaken geeft. Dit alles ademt uit dat men hoopt dat de bui wel weer overwaait.

In plaats van Schiphol en AFS bij de les te houden door bijvoorbeeld boetes, wordt de reiziger gestraft. Die moet het maar uitzoeken, eerst om informatie te krijgen en vervolgens moet die langs een woud van loketten om gemaakte kosten te verhalen.