Reizigers zijn telkens de dupe van de Schipholstoringen. Ⓒ ANP

Voor de tweede keer in veertien dagen hield het brandstofsysteem van Schiphol vrijdagavond er mee op. Hoewel dit keer de problemen snel waren opgelost, is het vreemd dat de luchthaven en het betrokken bedrijf, Aircraft Fuel Supply (AFS), niet communiceren wat er aan de hand is.